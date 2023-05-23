Daily Mail: Байден в третий раз исказил историю о гибели своего сына Бо

Президент США Джо Байден трижды соврал, что его сын Бо погиб, ведя службу в Ираке. На это обратили внимание обозреватели Daily Mail.
Последний инцидент произошел во время посещения политиком американских войск, которые оказались дислоцированы в Японии. Известно, что на самом деле Бо Байден страдал раком головного мозга и в результате борьбы с болезнью ушел из жизни, когда ему было 46 лет.
«Мой сын был майором армии США. Мы потеряли его в Ираке», — «признался» Байден, выступая перед военными в Ивакуни.
Ранее глава США ошибочно назвал японского премьер-министра Фумио Кисиду президентом. Это произошло на двусторонней встрече перед саммитом «Большой семерки». Подробностями поделились на телеканале «360».