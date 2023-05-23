Воробьев и Собянин договорились о внедрении уникальной цифровой системы в школах Подмосковья

Уникальную цифровую систему «Моя школа» внедрят в Подмосковье в новом учебном году, заявили региональные власти.
Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в присутствии главы Минпросвещения России Сергея Кравцова и министра цифрового развития Максута Шадаева. Система «Моя школа» открывает доступ к цифровой библиотеке, онлайн-дневнику учащегося, портфолио и другим ресурсам.
Воробьев поблагодарил своего коллегу из столицы за поддержку и технологическую помощь в реализации проекта, отмечает «Москва.ру». Подмосковью окажут помощь во внедрении системы в школах и обеспечат региону техническую поддержку.