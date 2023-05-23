Новая туристическая политика начнет действовать в Турции грядущим летом

Согласно нововведениям, все гостиницы страны вместимостью от 30 или 50 номеров должны будут получить сертификаты безопасности. Программа «Устойчивый туризм» никак не связана с ограничениями по коронавирусу, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с РБК.