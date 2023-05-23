Новая туристическая политика начнет действовать в Турции грядущим летом

Новую политику в отношении российских путешественников планируют внедрить в Турции к началу летнего сезона, сообщил президент Ассоциации отельеров Бодрума Омер Фарук Денгиз.
Согласно нововведениям, все гостиницы страны вместимостью от 30 или 50 номеров должны будут получить сертификаты безопасности. Программа «Устойчивый туризм» никак не связана с ограничениями по коронавирусу, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с РБК.
Эксперт добавил, что в Турции приняли решение полностью отменить меры по COVID-19. Программа «Устойчивый туризм» будет направлена на удовлетворение потребностей гостей из разных стран.