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Минюст предложил не считать экстремистскими выпущенные до 2014 года карты России

Общество
Минюст предложил не считать экстремистскими выпущенные до 2014 года карты России

Министерство юстиции России предлагает не считать выпущенные до 2014 года карты страны экстремистскими и нарушающими закон.

Комиссия в составе сотрудников МВД, ФСБ, Росреестра, Минэкономразвития и Минфина дала положительное заключение в отношении данной поправки. «Оспаривающие новые границы РФ» карты будут попадать под статью об «экстремистских материалах», только если будет доказан умысел, сообщает РБК.

Проект закона об «экстремистских материалах» был одобрен в первом чтении в декабре 2022 года и направлен на доработку. За умышленное создание карт, которые нарушают целостность России, предполагается штраф до одного миллиона рублей, передает телеканал «360».

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