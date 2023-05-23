Минюст предложил не считать экстремистскими выпущенные до 2014 года карты России

Министерство юстиции России предлагает не считать выпущенные до 2014 года карты страны экстремистскими и нарушающими закон.
Комиссия в составе сотрудников МВД, ФСБ, Росреестра, Минэкономразвития и Минфина дала положительное заключение в отношении данной поправки. «Оспаривающие новые границы РФ» карты будут попадать под статью об «экстремистских материалах», только если будет доказан умысел, сообщает РБК.
Проект закона об «экстремистских материалах» был одобрен в первом чтении в декабре 2022 года и направлен на доработку. За умышленное создание карт, которые нарушают целостность России, предполагается штраф до одного миллиона рублей, передает телеканал «360».