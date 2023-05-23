Байден и Маккарти пока еще не достигли соглашения по потолку госдолга США

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти не достигли соглашения по потолку госдолка.
Согласно полученной информации, политики провели встречу. Маккарти назвал переговоры продуктивными. Однако стороны пока еще не достигли соглашения.
«Мы оба согласны с тем, что хотим иметь возможность прийти к соглашению. Я верю, что мы сможем это сделать», – сказал Маккарти.
Политик добавил, что не намерен предлагать повысить потолок госдолга. Он посоветовал изменить направление федеральных расходов.
Байден также назвал переговоры с Маккарти продуктивными. По его словам, они согласились в вопросе того, что дефолт исключен.
Телеканал «360» ранее информировал, что Джо Байден оконфузился во время саммита G7 в Хиросиме. Политик во время выступления попросил журналистов заткнуться.