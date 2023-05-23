Климатолог Кокорин назвал условие для переноса столицы России в Сибирь

Какое изменение ждет Россию при повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов, рассказал климатолог Алексей Кокорин.
При наихудшем сценарии жизнь летом в мегаполисах окажется крайне сложной. В связи с этим столицу России могут перенести в Красноярск или Новосибирск, заявил Алексей Кокорин в интервью РИА Новости.
«То есть та жара, которая у нас была раз в 10 лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться», — объяснил климатолог, отмечает телеканал «360».
Алексей Кокорин ранее рассказал, какой год может оказаться самым жарким в ближайшее время. Вероятнее всего, это возможно в 2025-м или 2026-м, считает специалист. Все зависит от смены фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.