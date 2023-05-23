Климатолог Кокорин назвал условие для переноса столицы России в Сибирь

Алексей Кокорин ранее рассказал, какой год может оказаться самым жарким в ближайшее время. Вероятнее всего, это возможно в 2025-м или 2026-м, считает специалист. Все зависит от смены фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.