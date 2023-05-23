Соединенные Штаты готовятся к тому, что конфликт на Украине будет заморожен. Об этом написало издание Yeni Safak.
Автор издания отметил, что Вашингтон и Великобритания прервали попытки усадить Киев за стол переговоров. Кроме того, американская сторона отвергла инициативу Китая по урегулированию украинского конфликта.
«Конечно, эти события укрепляют убежденность в том, что Белый дом ведет затяжную "войну чужими руками"», – сказано в материале.
Обозреватель напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Предположительно, в ходе мероприятия будут поднимать вопрос о членстве Киева. Однако невозможно представить, что Украину в состоянии конфликта и с территориальными проблемами примут, добавил автор.
Телеканал «360» ранее информировал, что бывший чешский дипломат Петр Друлак высказался о положении президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, политику придет конец в случае прекращения поддержки со стороны Запада.