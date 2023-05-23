Автор Yeni Safak уличил США в желании заморозить украинский конфликт

Обозреватель напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Предположительно, в ходе мероприятия будут поднимать вопрос о членстве Киева. Однако невозможно представить, что Украину в состоянии конфликта и с территориальными проблемами примут, добавил автор.