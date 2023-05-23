Названы зарубежные исполнители, изменившие треки о России

Многие зарубежные артисты отказались от гастролей в России из-за СВО на Украине. Более того, некоторые из них изменили свои треки и отказались от упоминаний о РФ.
Список западных звезд, которые предпочли забыть о России, возглавила группа Scorpions. Об этом пишет РИА Новости. В 80-е немецкий коллектив неоднократно приезжал в РФ и выпустил композицию «Wind Of Change», упомянув в ней о прогулке по Парку Горького. В марте прошлого года на концерте в Лас-Вегасе вокалист Клаус Майне заменил строки о столице России и выразил поддержку Украине.
Британский исполнитель Sting изначально не очень хорошо относился к РФ, но позже выпустил трек «Russians». Он вставил в композицию знакомые россиянам фрагменты передач и мелодий, однако в прошлом году заявил, что исполняя данный трек, думает об Украине. Именитый Пол Маккартни и вовсе отказался исполнять свой культовый трек «Back in the U.S.S.R». Более того, британский исполнитель публично поддержал Украину на музыкальном фестивале в Гластонбери.