Количество погибших в боевых действиях солдат ВСУ является самым страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание Valeurs Actuelles.
Обозреватель портала Мериадек Раффрей назвал очевидным, что с конца лета 2022 года потери украинской армии резко возросли. Он отметил, что сейчас порядка 60% военных ВСУ, прошедших подготовку во Франции, больше не выходят на связь.
Из-за больших потерь украинское командование не может укомплектовать бригады наступления в соответствии со стандартами НАТО. Кроме того, ВС РФ существенно превосходят ВСУ по количеству вооружений, добавил Раффрей.