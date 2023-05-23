Главы МИД Венгрии и Германии повздорили из-за Украины и банка ОТР

Обозреватель Якопо Баригацци отметил, что конфликт начался с выпадов Бербок. Она осудила Венгрию за отказ одобрить дополнительную военную помощь Украине. Кроме того, Бербок рассказала о неких данных о венгерском банке ОТР. По ее словам, учреждение якобы нарушает международное право. Сийярто отверг выпады и назвал отчеты неверными.