Главы МИД Венгрии и Германии повздорили из-за Украины и банка ОТР

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее коллега из Венгрии Петер Сийярто устроили перепалку из-за вопроса по банку OTP и блокировки помощи Украине. Об этом написало издание Politico.
Обозреватель Якопо Баригацци отметил, что конфликт начался с выпадов Бербок. Она осудила Венгрию за отказ одобрить дополнительную военную помощь Украине. Кроме того, Бербок рассказала о неких данных о венгерском банке ОТР. По ее словам, учреждение якобы нарушает международное право. Сийярто отверг выпады и назвал отчеты неверными.
Телеканал «360» ранее информировал, что Петер Сийярто высказался об антироссийских санкциях Евросоюза. По его словам, Брюссель не смог принять решение по 11 пакету ограничительных мер.