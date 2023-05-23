Мишустин: экономика России не сломалась под санкционным давлением недоброжелателей

Выступая на российско-китайском форуме в Шанхае, он отметил, что главным желанием оппонентов было ударить по уровню жизни простых граждан. Но ничего из того, о чем мечтал Запад, не случилось. Россия не просто смогла выстоять, а продолжает свое развитие.