Мишустин: экономика России не сломалась под санкционным давлением недоброжелателей

Россия в 2022 году подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению. Однако недоброжелателям так и не удалось сломать ее экономику и обвалить национальную валюту, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Выступая на российско-китайском форуме в Шанхае, он отметил, что главным желанием оппонентов было ударить по уровню жизни простых граждан. Но ничего из того, о чем мечтал Запад, не случилось. Россия не просто смогла выстоять, а продолжает свое развитие.
Также Мишустин отметил, что углубление российско-китайского и наращивание кооперации окажет положительное влияние на экономики двух государств.