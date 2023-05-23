Возникший в Алтайском крае природный пожар перекинулся на территорию Казахстана

Свыше 140 сотрудников оперативных служб привлечены к тушению пожара в Абайской области Казахстана. Возгорание началось на территории Алтайского края и распространилось на восток республики.
Как уточнили в администрации казахстанского региона, к тушению пожара привлечены все имеющиеся сотрудники. Ситуация находится на контроле властей, местному населению ничего не угрожает.
«На территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана», — говорится в сообщении.
На данный момент эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не объявлялась. Тем не менее все экстренные службы готовы к транспортировке граждан в случае необходимости.