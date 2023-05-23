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Возникший в Алтайском крае природный пожар перекинулся на территорию Казахстана

Происшествия
Возникший в Алтайском крае природный пожар перекинулся на территорию Казахстана

Свыше 140 сотрудников оперативных служб привлечены к тушению пожара в Абайской области Казахстана. Возгорание началось на территории Алтайского края и распространилось на восток республики.

Как уточнили в администрации казахстанского региона, к тушению пожара привлечены все имеющиеся сотрудники. Ситуация находится на контроле властей, местному населению ничего не угрожает.

«На территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана», — говорится в сообщении.

На данный момент эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов не объявлялась. Тем не менее все экстренные службы готовы к транспортировке граждан в случае необходимости.

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