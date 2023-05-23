Богомаз: ВСУ обстреляли брянское село Курковичи

Украинская армия устроила обстрел села Курковичи в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал.
Однако после нападения вспыхнули пожары в двух домовладениях, также имеются повреждения хозяйственной постройки.
«Оперативные службы работают на месте», — доложил руководитель Брянской области.
Между тем в Грайвороновском округе Белгородской области продолжается зачистка территории после проникновения украинских диверсантов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По словам регионального главы, также идет поиск возможных пострадавших жителей.