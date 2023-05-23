Красноярский сенатор Семенов решил досрочно уволиться из Совфеда

Двумя днями ранее «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что Семенов вскоре перейдет на работу в правительство Красноярского края, где должен занять кресло вице-премьера. Отмечалось, что сенатор будет по совместительству отвечать за работу красноярского постпредства в Москве.