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Красноярский сенатор Семенов решил досрочно уволиться из Совфеда

Политика
Красноярский сенатор Семенов решил досрочно уволиться из Совфеда

Сенатор от Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном сложении полномочий. Совет Федерации рассмотрит этот вопрос 24 мая, сообщили в комитете.

Двумя днями ранее «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что Семенов вскоре перейдет на работу в правительство Красноярского края, где должен занять кресло вице-премьера. Отмечалось, что сенатор будет по совместительству отвечать за работу красноярского постпредства в Москве.

Газета также отмечала, что освободившийся мандат в Совете Федерации должен достаться Александру Уссу – бывшему губернатору Красноярского края.

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