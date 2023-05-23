Красноярский сенатор Семенов решил досрочно уволиться из Совфеда

Сенатор от Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном сложении полномочий. Совет Федерации рассмотрит этот вопрос 24 мая, сообщили в комитете.
Двумя днями ранее «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что Семенов вскоре перейдет на работу в правительство Красноярского края, где должен занять кресло вице-премьера. Отмечалось, что сенатор будет по совместительству отвечать за работу красноярского постпредства в Москве.
Газета также отмечала, что освободившийся мандат в Совете Федерации должен достаться Александру Уссу – бывшему губернатору Красноярского края.