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Три человека насмерть разбились на трассе в Калмыкии

Происшествия
Три человека насмерть разбились на трассе в Калмыкии

Грузовик и легковушка столкнулись на трассе Комсомольский – Артезиан в Калмыкии. В результате ДТП погибли три человека и еще один пострадал, сообщили в республиканском МВД.

Авария произошла на 20 километре автодороги. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля LADA Vesta.

«Еще один пассажир легкового автомобиля с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», — следует из поста в Telegram-канале ведомства.

Сейчас сотрудники ГАИ обеспечили свободное движение в районе аварии. Отмечается, что на месте смертельного ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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