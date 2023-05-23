Три человека насмерть разбились на трассе в Калмыкии

Грузовик и легковушка столкнулись на трассе Комсомольский – Артезиан в Калмыкии. В результате ДТП погибли три человека и еще один пострадал, сообщили в республиканском МВД.
Авария произошла на 20 километре автодороги. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля LADA Vesta.
«Еще один пассажир легкового автомобиля с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», — следует из поста в Telegram-канале ведомства.
Сейчас сотрудники ГАИ обеспечили свободное движение в районе аварии. Отмечается, что на месте смертельного ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.