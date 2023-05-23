Гладков: один человек погиб при эвакуации в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь вышел на связь и передал последнюю информацию об обстановке в регионе после атаки украинской ДРГ. Видеосообщение он выложил в свой Telegram-канал.
Сейчас подразделения Министерства обороны РФ вместе с силовыми структурами продолжают зачистку территории в Грайворонском округе. По словам Гладкова, местным жителям возвращаться в свои дома пока не рекомендуется.
При эвакуации погибла одна местная жительница. Однако точные причины ее смерти установить пока не удалось.
«Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким», — написал Гладков.
Военные и силовики продолжают действовать в соответствии с введенным ранее режимом контртеррористической операции (КТО), добавил губернатор.