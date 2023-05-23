Экс-директора сгоревшего аэропорта осудили за халатность в Красноярском крае

Экс-директор обвиняется в халатности. По информации Норильской транспортной прокуратуры, с июля 2021 по январь 2022 года он не обеспечил исправную работу отопительного оборудования, а также противопожарных систем аэропорта. Помимо этого, обвиняемый отпустил домой специалистов службы авиационной безопасности, которые должны были тушить огонь.