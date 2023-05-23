Экс-директора сгоревшего аэропорта осудили за халатность в Красноярском крае

Бывшего директора «Аэропорта Диксон» признали виновным в пожаре, произошедшем в здании аэровокзала 8 января прошлого года года. Соответствующий приговор вынес суд Красноярского края.
Экс-директор обвиняется в халатности. По информации Норильской транспортной прокуратуры, с июля 2021 по январь 2022 года он не обеспечил исправную работу отопительного оборудования, а также противопожарных систем аэропорта. Помимо этого, обвиняемый отпустил домой специалистов службы авиационной безопасности, которые должны были тушить огонь.
Возгорание нанесло аэропорту ущерб в размере 63 миллионов рублей. Бывшему директору назначили штраф в 220 тысяч рублей. Помимо этого, ему запретили занимать должности на государственных предприятиях на протяжении двух лет.