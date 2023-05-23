Ушел из жизни председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский

Председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский умер. Соответствующую информацию распространил глава региона Виталий Хоценко.
Владимир Варнавский ушел из жизни в возрасте 76 лет. Причина смерти не называется. По словам Хоценко, это большая утрата для всех. Глава региона также высказал соболезнования родственникам Варнавского.
«Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Как известно, Варнавский родился в Омске в 1947 году. Он занимал должность председателя законодательного собрания Омской области с 1994 года.