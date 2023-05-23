Украинские медики в Херсоне тайно вырезают органы из тел погибших боевиков

В военном госпитале в Херсоне, подконтрольном ВСУ, тайно изымают для трансплантации органы из тел украинских военных, не сообщая о гибели солдат их семьям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского силовика, имеющего источник в херсонских медучреждениях.