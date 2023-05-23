Украинские медики в Херсоне тайно вырезают органы из тел погибших боевиков

В военном госпитале в Херсоне, подконтрольном ВСУ, тайно изымают для трансплантации органы из тел украинских военных, не сообщая о гибели солдат их семьям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского силовика, имеющего источник в херсонских медучреждениях.
Представитель силовых структур РФ отметил, что после осуществления «хирургических манипуляций» тела бойцов ВСУ сжигаются в госпитальном крематории. По его словам, после этого родственникам отдают справки о пропаже военного без вести.
«В медучреждении находятся сотрудники «Медицины катастроф», контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов», — отметил собеседник агентства.
Еще в декабре полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщал о секретной деятельности «черных трансплантологов», изымающих органы у погибших боевиков ВСУ.