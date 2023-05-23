Группировка хакеров атаковала десятки компаний-разработчиков ПО в России и Белоруссии

Хакерская группировка Sneaking Leprechaun за минувший год устраивала кибератаки на более чем 30 организаций из России и Белоруссии, преследуя цели получения выкупа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.
Отмечается, что большинство из атакованных компаний ведут деятельности в сфере разработки и интеграции программного обеспечения (ПО). Также среди жертв имеются организации из областей промышленности, финансов, логистики, медицины и госструктуры.
«Оставаясь незамеченными, они вручную анализировали данные и копировали те, которые считали ценными. Преступники связывались с компанией и предоставляли доказательства, что информация у них», — сообщили в компании, отметив, что после этого киберпреступники требовали выкуп, угрожая в противном случае обнародовать данные в Сети.
Для получения доступа к инфраструктуре жертв нападавшие пользовались уязвимостями в устаревших версиях Bitrix, Confluence и Webmin на серверах под управлением Linux. После того, как хакерам удавалось проникнуть в систему, они закреплялись в ней с помощью созданного ими вредоносного ПО.