Группировка хакеров атаковала десятки компаний-разработчиков ПО в России и Белоруссии

Для получения доступа к инфраструктуре жертв нападавшие пользовались уязвимостями в устаревших версиях Bitrix, Confluence и Webmin на серверах под управлением Linux. После того, как хакерам удавалось проникнуть в систему, они закреплялись в ней с помощью созданного ими вредоносного ПО.