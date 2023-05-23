Такси загорелось после столкновения с Mercedes на скорости 120 км/час в Волгограде

Водитель такси на огромной скорости влетел в автомобиль Mercedes в Волгограде. В результате первая машина загорелась.
По информации источника, таксист за рулем белой легковушки разогнался до 120 километров в час, в два раза превысив норму езды в городе. Он протаранил черный Mercedes, когда тот стоял на запрещающем сигнале светофора, передает «Свободная пресса».
Сообщается, что водитель такси успел выбежать из салона загоревшегося автомобиля. Он был доставлен в медицинское учреждение со сломанной ногой.
От столкновения два пассажира Mercedes ударились лицами о подголовники. Они отказались от госпитализации. Информация о состоянии водителя иномарки не поступала. Что стало причиной аварии, неизвестно.