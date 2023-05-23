Додик назвал Боснию и Герцеговину «провальным экспериментом» Запада

Босния и Герцеговина (БиГ) представляет собой неудавшуюся попытку Запада сформировать «нормальное государство». С таким заявлением выступил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью телеканалу НТВ.
Политик также обратил внимание на тяжелое положение дел в Республике Сербской. По словам Додика, энтитет существует в сложных условиях и «борется как может».
«Босния и Герцеговина — неудачная попытка Запада создать нормальное государство, провальный эксперимент», — заявил Милорад Додик.
Ранее президент заявлял, что Республика Сербская будет самостоятельным государством и придет к этому мирным путем. До этого он также объявлял о готовности региона провозгласить свою независимость.