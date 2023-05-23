Украинский суд рассмотрит иск наместника Киево-Печерской лавры к Зеленскому

Санкции против митрополита Павла предполагают заморозку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине и другие ограничительные меры. В начале мая в Союзе православных журналистов заявляли, что наместник Киево-Печерской лавры оспорил указы Зеленского, по которым против него и еще девятерых священнослужителей УПЦ были введены, а позже расширены рестрикции.