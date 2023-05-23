Украинский суд рассмотрит иск наместника Киево-Печерской лавры к Зеленскому

Суд на Украине 19 июня приступит к рассмотрению иска наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, требующего отменить указы президента Украины Владимира Зеленского о введении против него персональных санкций. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман.
Юрист отстаивает интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Сам митрополит Павел сейчас находится под 60-суточным домашним арестом вдали от монастыря.
«Также было удовлетворено ходатайство истца, судом истребованы все доказательства, на основании которых принимались обжалуемые решения», — сообщил Чекман в Telegram-канале.
Санкции против митрополита Павла предполагают заморозку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине и другие ограничительные меры. В начале мая в Союзе православных журналистов заявляли, что наместник Киево-Печерской лавры оспорил указы Зеленского, по которым против него и еще девятерых священнослужителей УПЦ были введены, а позже расширены рестрикции.