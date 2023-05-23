Подполковник Дэвис озвучил основные цели США на Украине

Соединенным Штатам необходимо сконцентрироваться на интересах американского населения. Но у Вашингтона есть основные цели на Украине, считает подполковник армии США Дэниел Дэвис.
Вашингтону необходимо сделать так, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины. Кроме того, он должен избавиться об бремени поддержки Киева, переложив его на европейских партнеров.
«Также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Штаты или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности», — написал Дэвис в статье для Responsible Statecraft.
Сейчас США лишь продолжают «бессмысленные поставки оружия», что не отвечает интересам граждан, добавил он. Вместо этого необходимо предпринять все возможные меры для прекращения боевых действий.