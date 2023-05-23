Рябков назвал неадекватными заявления Запада об ответственном подходе в ядерной сфере

Заявления стран коллективного Запада об их «ответственном подходе» к вопросам ядерной энергетики неадекватны и демонстрируют антироссийскую и антикитайскую позиции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Россия придерживается максимально ответственного подхода в данной сфере, отметил он. Страна действует прозрачно в пределах военной целесообразности. Запад же пытается «заработать очки», заявляя о размерах своего ядерного потенциала.
«Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то все это носит откровенно лицемерный характер», — констатировал Рябков.
В частности, США прибегают к «нечистоплотным манипуляциям», добавил дипломат. «За скобками» Вашингтон оставляет значительные цифры, публикуя лишь те, что попадают под действие международных договоров.