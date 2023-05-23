Несколько взрывов прогремели в Харькове

Серия мощных взрывов прогремела в столице Харьковской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
По информации издания «Зеркало недели», ранее на территории Харькова была объявлена воздушная тревога. Сколько всего произошло взрывов, не уточняется. Администрация области просит местных жителей оставаться в безопасных местах.
«Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях», — говорится в сообщении Синегубова.
Ранее воздушную тревогу объявили на территории восьми регионов Украины. Сирены также звучат в Киеве.