ФСБ: украинец задержан в Калининградской области за пропаганду терроризма

Гражданин Украины 2003 года рождения задержан в Калининградской области на границе за пропаганду терроризма. Об этом сообщает региональное управление ФСБ России.
Молодой человек приехал в регион, чтобы затем попасть на территорию Польши. Однако пограничники республики отказались его пропускать.
В смартфоне украинца на его странице во «ВКонтакте» были найдены видео и изображения, оправдывающие терроризм. Они также содержали призывы к насилию в отношении российских военных, уточнили в ведомстве.
Против украинца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Сейчас он находится под стражей.