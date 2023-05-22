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Опрос Areda Survey показал победу Эрдогана во втором туре выборов президента Турции

Политика
Опрос Areda Survey показал победу Эрдогана во втором туре выборов президента Турции

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган может одержать победу во втором туре выборов. Опрос на эту тему провел центр Areda Survey.

Второй тур выборов главы государства в Турции запланирован на 28 мая. Для победы кандидат должен набрать наибольшее количество голосов. Конкуренцию Эрдогану составляет представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Участниками опроса стали почти 10,5 тысячи человек. Согласно его результатам, отдать свой голос за действующего президента намерены 52,4% респондентов, а поддержать Кылычдароглу готовы 47,6% участников опроса.

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