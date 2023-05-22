Старовойт сообщил об обстреле Курской области со стороны ВСУ

Украинские вооруженные силы открыли огонь по территории Курской области. Информацию об этом распространил губернатор региона Роман Старовойт.
Установлено, что обстрел пришелся на Глушковский район области. Украинские боевики атаковали поселок Краснооктябрьский. Из-за действий ВСУ местные жители остались без электричества.
«В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян поселок Краснооктябрьский. В результате населенный пункт остался без света», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По информации властей, при обстреле никто из жителей Краснооктябрьского не пострадал. На место происшествия выехала бригада спасателей. Специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения.