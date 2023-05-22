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Разработчики ЯRUS представили масштабное обновление приложения для Android

Общество
Разработчики ЯRUS представили масштабное обновление приложения для Android

Разработчики социальной сети ЯRUS представили масштабное обновление приложения для операционной системы Android. В скором времени новые фишки будут доступны и пользователям iOS.

Среди нововведений — изменение личных профилей, новая защита от спама и появление «Моего кошелька». Теперь пользователям также доступен раздел «Описание», где можно посмотреть фото, видео и посты выбранного автора, передает Федеральное агентство новостей.

Изменился и процесс регистрации в соцсети. Пользователям предоставлен выбор — прослушать звонок или получить СМС с кодом доступа. При входе в приложение будет необходимо ввести «умную капчу», которая обеспечит дополнительную защиту от хакеров.

В следующем обновлении пользователям стоит ожидать появления тегов. Они помогут искать авторов и друзей по интересам.

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