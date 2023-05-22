Разработчики ЯRUS представили масштабное обновление приложения для Android

Разработчики социальной сети ЯRUS представили масштабное обновление приложения для операционной системы Android. В скором времени новые фишки будут доступны и пользователям iOS.
Среди нововведений — изменение личных профилей, новая защита от спама и появление «Моего кошелька». Теперь пользователям также доступен раздел «Описание», где можно посмотреть фото, видео и посты выбранного автора, передает Федеральное агентство новостей.
Изменился и процесс регистрации в соцсети. Пользователям предоставлен выбор — прослушать звонок или получить СМС с кодом доступа. При входе в приложение будет необходимо ввести «умную капчу», которая обеспечит дополнительную защиту от хакеров.
В следующем обновлении пользователям стоит ожидать появления тегов. Они помогут искать авторов и друзей по интересам.