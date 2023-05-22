Развожаев сообщил о причине громких звуков в Севастополе

Громкие звуки, которые могли слышать жители Севастополя, были связаны с учебными стрельбами флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проводились на Северном молу, уточнил он. За исключением этих звуков, в городе сохраняется спокойная обстановка.
«Громкие звуки — это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО, включающие проведение учебных стрельб», — написал Развожаев.
На данный момент в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Соответствующий режим введен на неопределенный срок.