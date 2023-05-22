МВД России объявило в розыск одного из проникших в Белгородскую область диверсантов

Гражданин России Алексей Левкин в составе украинской ДРГ зашел на территорию Белгородской области. Мужчина находится в базе МВД России и объявлен в розыск.
Националист разыскивается с 2018 года, однако не указано, по какой статье. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что после нападения на Белгородскую область его судьба неизвестна.
Московский суд санкционировал арест Левкина в 2018 году. Он проходит обвиняемым по по ч. 1 ст. 282.1 («Создание экстремистского сообщества») и ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в том числе с использованием интернета»). Один из его подельников, Роман Железнов, отбывает четырехлетний срок в колонии за участие в боевых действиях в составе полка «Азов»✱ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация