МВД России объявило в розыск одного из проникших в Белгородскую область диверсантов

Московский суд санкционировал арест Левкина в 2018 году. Он проходит обвиняемым по по ч. 1 ст. 282.1 («Создание экстремистского сообщества») и ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в том числе с использованием интернета»). Один из его подельников, Роман Железнов, отбывает четырехлетний срок в колонии за участие в боевых действиях в составе полка «Азов»✱ (террористическая организация, запрещенная в РФ).