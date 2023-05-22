Шольц признался, что предпочитает переизбрание Байдена победе Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден сохранит свой пост после выборов главы государства в следующем году. Об этом он заявил в ходе визита в одну из начальных школ страны.
Политик признался, что переизбрание Байдена он считает более предпочтительным вариантом, чем победу бывшего президента США Дональда Трампа. Действующего главу государства он также назвал лучшим кандидатом. Слова канцлера передает агентство Reuters.
«Я думаю, что нынешний президент лучше (других кандидатов), поэтому я хочу, чтобы его переизбрали», — заявил Шольц.
Выборы президента пройдут в США в ноябре 2024 года. О выдвижении своей кандидатуры уже объявили и Байден, и Трамп.