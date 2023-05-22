США «притормозили» с военной помощью ВСУ, сомневаясь в контрнаступлении – The Hill

Миллиарды долларов, ранее выделенные на военные нужды Украины, могут иссякнуть к концу лета. Некоторые американские законотворцы бьют тревогу и требуют «обязательно продолжать помогать Киеву в той или иной форме», но член Палаты представителей Билл Китинг констатирует, что вопрос о деньгах и вооружении для Украины будет решен только по итогам контрнаступления.