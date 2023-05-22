США «притормозили» с военной помощью ВСУ, сомневаясь в контрнаступлении – The Hill

Вашингтон проявляет осторожность в вопросе выделения военной помощи Украине из-за риска дефолта в США и сомнений в успешном контрнаступлении ВСУ, сообщает издание The Hill. Поэтому обсуждение нового пакета помощи Киеву находится «на втором плане» для Конгресса.
«Неоднозначная ситуация с повышением потолка госдолга США отразится на национальной безопасности, потому что мы не можем сейчас вести серьезный разговор о вооружении для Украины, пока вопрос с госдолгом не решен», – заявил журналистам конгрессмен Энди Ким.
Конгресс также обеспокоен результатами и последствиями «предстоящего украинского контрнаступления», намекая, что неудачная атака рискует сорвать выделение следующего пакета помощи.
Миллиарды долларов, ранее выделенные на военные нужды Украины, могут иссякнуть к концу лета. Некоторые американские законотворцы бьют тревогу и требуют «обязательно продолжать помогать Киеву в той или иной форме», но член Палаты представителей Билл Китинг констатирует, что вопрос о деньгах и вооружении для Украины будет решен только по итогам контрнаступления.
Кроме того, Палату представителей контролирует республиканское большинство, не настроенное на щедрую поддержку украинской военной машины. Спикер Палаты представителей Кевин Маккартни уже отмечал, что для Украины «не будет карт-бланша» в вопросе финансирования.
Ранее офицер ВС США в запасе Харлан Ульман заявил, что контрнаступление украинской армии может повторить судьбу провальной Арденнской операции немецких войск на Западном фронте во время Второй мировой войны. Подробнее – в нашей статье.