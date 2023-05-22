Покупку валюты для сделок за рубежом ограничат ежемесячной суммой в 1 млрд долларов

Президент России Владимир Путин дал поручение до 1 июня ввести ограничение на покупку резидентами валюты, предназначенной для зачисления на зарубежные счета и проведения разрешенных сделок, в размере 1 млрд долларов, указано в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.
В документе уточняется, что кабмину совместно с Банком России необходимо обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более 1 млрд долларов на приобретение резидентами иностранной валюты на внутреннем рынке страны в целях последующего зачисления этих средств на счета, открытые в банках, находящихся не на территории РФ.
Речь идет о совершении сделок, расчет по которым производится на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, Центробанка или Минфина РФ. Также глава государства поручил определить перечень случаев, когда этот лимит не применяется.