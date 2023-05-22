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Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева вспомнила о русофобии в советской Прибалтике

Шоу-бизнес
Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева вспомнила о русофобии в советской Прибалтике

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала о русофобии граждан Прибалтики в бытность СССР.

Актриса театра и кино Светлана Немоляева призналась, что впервые столкнулась с русофобией во время гастролей в Прибалтике. Об этом звезда отечественного кинематографа рассказала в интервью изданию «АиФ».

«Я нигде не ощущала национализма. Кроме Прибалтики. Вот там национализм был всегда. Было к нам очень прохладное отношение, недоброжелательность. Это очень чувствовалось», — отметила 86-летняя актриса.

Стоит отметить, что недавно Немоляева в качестве почетной гостьи присутствовала на третьем Открытом российском фестивале патриотического кино «Малая Земля». Мероприятие проводилось в Новороссийске.

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