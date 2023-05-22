Казахстан «мягко, но жестко» не согласовал кандидатуру Гайдая на должность посла Украины

По словам журналистов, власти Казахстана «мягко, но жестко» дали понять Украине, что на месте посла должен быть профессиональный дипломат. Официальная Астана не выдала Гайдаю агреман (документ, разрешающий лицу выступать в качестве главы дипломатической миссии).