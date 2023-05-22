Казахстан «мягко, но жестко» не согласовал кандидатуру Гайдая на должность посла Украины

Казахстанское руководство отказалось согласовывать кандидатуру киевского политика Сергея Гайдая на должность посла Украины в Астане. Об этом проинформировало издание «Зеркало недели».
По словам журналистов, власти Казахстана «мягко, но жестко» дали понять Украине, что на месте посла должен быть профессиональный дипломат. Официальная Астана не выдала Гайдаю агреман (документ, разрешающий лицу выступать в качестве главы дипломатической миссии).
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский уволил дипломата Петра Врублевского с должности посла в Казахстане.