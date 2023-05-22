Эксперт Ульман: контрнаступление ВСУ может повторить судьбу немецкой армии в Арденнах

Кроме того, Ульман развеял иллюзии сторонников Украины, считающих, что контрнаступление ВСУ будет похоже на операцию ВС США в Ираке «Буря в пустыне». По мнению эксперта, такой сценарий мог бы повториться, если бы украинским войскам противостояла слабо организованная иракская армия.