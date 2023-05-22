Эксперт Ульман: контрнаступление ВСУ может повторить судьбу немецкой армии в Арденнах

Планируемое контрнаступление ВСУ может повторить судьбу провальной Арденнской операции немецких войск на Западном фронте во время Второй мировой войны. Такое мнение на страницах издания The Hill высказал один из авторов американской стратегии войны в Ираке, офицер ВС США в запасе Харлан Ульман.
По его словам, российская армия имеет все возможности для того, чтобы превратить контрнаступление украинских войск в поражение Киева.
«В декабре 1944 года отчаявшаяся немецкая армия начала контратаку против наступающих англо-американских вооруженных сил в Бельгии. Шокированные союзники были сначала отброшены назад, но затем погодные условия изменились, что позволило ВВС США и Британии сорвать планы вермахта», — пишет The Hill.
Кроме того, Ульман развеял иллюзии сторонников Украины, считающих, что контрнаступление ВСУ будет похоже на операцию ВС США в Ираке «Буря в пустыне». По мнению эксперта, такой сценарий мог бы повториться, если бы украинским войскам противостояла слабо организованная иракская армия.