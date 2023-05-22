В Нижнем Новгороде водителя осудили на четыре года за пьяный наезд на полицейского

Суд вынес приговор 49-летнему жителю Нижнего Новгорода, обвиняемому в нападении на полицейского. Мужчина получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигурант следовал на автомобиле, находясь в состоянии опьянения. Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД. Водитель захотел избежать наказания и решил скрыться на своей машине.
В этот момент его попытался остановить инспектор, однако злоумышленник нажал на педаль газа и наехал на правоохранителя. Он протащил стража порядка 25 метров и тем самым нанес тяжкий вред его здоровью.