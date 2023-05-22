Норкин заявил, что не считает американца Бома «засланным казачком»

Американский журналист Майкл Бом не является «засланным казачком», поскольку он «свободный агент». Такое мнение выразил телеведущий Андрей Норкин.
Журналист отвечал на вопросы жителей Владивостока во время гастролей. Присутствующие попросили рассказать все о Боме. Последний часто появляется в эфире российских телеканалов. Норкин признался, что знает о журналисте не так много.
Ведущий программы «Место встречи» отметил, что американец выступает в проекте Романа Бабаяна «Своя правда», а также на шоу «Время покажет». Кроме того, он был частым гостем у журналиста Владимира Соловьева, однако в последнее время его перестали звать.
«Что вам рассказать? Ходит вот к Роме, на какие-то другие (телепередачи). Насколько я знаю, он давно уже в нашей стране живет. Очень хотел получить российское гражданство – получил, или нет, не знаю», – сказал ведущий.
Норкин подтвердил, что Бом действительно работает в СМИ, но не числится в штате какого-либо издания. Также он ответил на вопрос о благонадежности американца.
«Засланный казачок? Нет, он журналист, он работает с разными изданиями – "свободный агент", фриланс такой», – сказал Норкин.
Ранее Андрей Норкин заявил, что принципиально не приглашает бывшего депутата Верховной рады Илью Киеву на программу «Место встречи». По его словам, политик является «своеобразным персонажем».