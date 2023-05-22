Актриса Татьяна Васильева призвала отказать иноагенту Галкину и Хаматовой в возвращении в РФ

Народная артистка России Татьяна Васильева заявила, что юмористу Максиму Галкину✱ (физлицо, признанное иноагентом в РФ) и актрисе Чулпан Хаматовой не место в России. Она призвала не пускать исполнителей обратно в страну.
Артистка не видит ничего плохого в том, что исполнители могут уехать на заработки за рубеж, но тех, кто сбежал и обливает страну грязью, она предлагает не пускать обратно. К тому же, Васильева уверена, что мысль заработать деньги на соотечественниках и устроиться за границей давно роилась у таких людей.
«Таких, как он, как Чулпан, — я бы отказала им в возврате сюда. Здесь такие не нужны, здесь таких не должно быть. Не должно! Я не знаю, как будет с теми, кто захочет вернуться. Народ этого не захочет», — передает слова Васильевой канал «360».
Актриса вспомнила, как в 2022 году она участвовала в одной из передач, где ведущим выступал Галкин. По ее словам, он постоянно куда-то удалялся. Ей показалось странным его поведение, а на следующее утро все стало ясно — он уехал из России.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами