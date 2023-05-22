Актриса Татьяна Васильева призвала отказать иноагенту Галкину и Хаматовой в возвращении в РФ

Артистка не видит ничего плохого в том, что исполнители могут уехать на заработки за рубеж, но тех, кто сбежал и обливает страну грязью, она предлагает не пускать обратно. К тому же, Васильева уверена, что мысль заработать деньги на соотечественниках и устроиться за границей давно роилась у таких людей.