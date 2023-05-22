Дания заявила о готовности принять саммит по «формуле мира» Зеленского

Решающим фактором в саммите по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского является возможность заручиться поддержкой крупных государств. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Дипломат поднял вопрос переговоров по Украине на встрече с коллегами в Брюсселе. Он сообщил о готовности Дании принять саммит по «формуле мира» Зеленского в июле.
«Если Украина посчитает, что пришло время провести такую встречу, то это будет фантастика. И тогда совершенно очевидно, что Дания хотела бы стать принимающей стороной саммита», — говорится в речи Расмуссена.
Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести переговоры по конфликту в июле 2023 года. Представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась об идее главы киевского режима. Дипломат назвала инициативу Зеленского методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.