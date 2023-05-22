Греф оценил перспективы экономического роста Китая в сравнении с ЕС и США

Китай в настоящий момент имеет больше возможностей для экономического роста, чем ЕС и США, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Глава финансовой организации подчеркнул, что сейчас экономика КНР является одной из двух крупнейших в мире. Прочным фундаментом для нее стали инвестиции, которые на 40% опережают показатели в Европе и Соединенных Штатах, приводит оценку Грефа на этот счет китайское агентство «Синьхуа».
Еще одним фактором для роста глава «Сбера» назвал открытие экономики страны после пандемии COVID-19. Это решение Пекина помогло Китаю увеличить деловую активность, а также создать новые стимулы для увеличения показателей.