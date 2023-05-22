Греф оценил перспективы экономического роста Китая в сравнении с ЕС и США

Глава финансовой организации подчеркнул, что сейчас экономика КНР является одной из двух крупнейших в мире. Прочным фундаментом для нее стали инвестиции, которые на 40% опережают показатели в Европе и Соединенных Штатах, приводит оценку Грефа на этот счет китайское агентство «Синьхуа».