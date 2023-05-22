«Управления нет, желания нет, и личностей, которые готовы защитить свою страну, нет»: Пригожин о чиновниках-бюрократах

По его мнению, управление просто отсутствует, и при этом происходит раздел бюджета. Одни «пилят бабки», а другие — валяют дурака. Комментарий Пригожина о ситуации с защитой приграничных регионов России опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».