«Управления нет, желания нет, и личностей, которые готовы защитить свою страну, нет»: Пригожин о чиновниках-бюрократах

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, почему фортификационные сооружения не защищают приграничные регионы России от попыток проникновения противника.
По его мнению, управление просто отсутствует, и при этом происходит раздел бюджета. Одни «пилят бабки», а другие — валяют дурака. Комментарий Пригожина о ситуации с защитой приграничных регионов России опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Могу сказать, что происходит. Происходит отсутствие управления и распил государственных денег. Вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности государства, одни пилят бабки, другие валяют дурака. Управления нет, желания нет, и личностей, которые готовы защитить свою страну, нет. Я многократно об этом говорил и в Белгородской, и в Курской областях. К сожалению, воз и ныне там», — резюмировал он.
Евгений Пригожин ранее заявил, что в Минобороны устроили очередную пиар-акцию из ситуации с ДРГ в Белгородской области. По его словам, ведомство не занимается укреплением границ, отпор диверсантам давали именно пограничники.