«Троянский конь». Почему Пашинян не может определиться с членством Армении в ОДКБ

Впрочем, все действительно идет к тому, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, констатировал Киреев. Конечно, это может спровоцировать протестные настроения, но лишь «незначительные». Политолог напомнил, что Пашинян не так давно получил вотум доверия в виде перевыборов, что показывает выбор армянского общества.