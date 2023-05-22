«Троянский конь». Почему Пашинян не может определиться с членством Армении в ОДКБ

Нынешнее армянское руководство в лице премьер-министра республики Никола Пашиняна отличается непоследовательностью решений, построенных на противоречиях и шантаже. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог Владимир Киреев.
«Мы не можем вмешиваться в национальный выбор армянского народа, но мне кажется, что большинство граждан Армении не понимают того троянского коня, которого они выбрали в лице Пашинина. Я не думаю, что позиция России отличается безупречностью в отношении Армении, <…> но со стороны армянского руководства вполне можно говорить о развитом комплексе предательства», — отметил собеседник издания.
Так Киреев прокомментировал последние заявления армянского премьера. На пресс-конференции в понедельник, 22 мая, политик заявил, что Ереван примет решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает структуру «недееспособной».
«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности», — сказал он.
В том же интервью Пашинян заявил и о готовности признать территорию Азербайджана — включая Нагорный Карабах (НК). По его словам, Армения ожидает международных гарантий проведения подобных переговоров.
В свою очередь Киреев назвал просьбы о помощи Еревана к Москве «лицемерными» и «фарисейскими». Практически с 2018 года Армения осуществляет переговоры с Западом о том, чтобы выйти из российских структур, таких как ОДКБ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и войти в состав западных объединений «за спиной» у РФ.
В то же время армянское руководство «подыгрывает» Турции и пытается помириться с Анкарой, а также выдвигает неприемлемые для Азербайджана требования. Все это сопровождается настойчивым желанием Пашиняна присоединиться к западным объединениям, обратил внимание Киреев.
«Стоит вспомнить о двусмысленной позиции Армении во время войны 2020 года, когда были апелляции к России с просьбами защитить национальные интересы в Нагорном Карабахе. Хотя Россия никогда и не признавала его армянским. В то же время вооруженные силы Армении, хотя и объявляли мобилизацию, на защиту Нагорного Карабаха не встали», — сказал политолог.
Примечательно, что и на Западе Ереван «отговаривали» от намерений покинуть ОДКБ и ЕАЭС, поскольку организации являются гарантами независимости и безопасности республики, обратил внимание собеседник «ПС».
Впрочем, все действительно идет к тому, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, констатировал Киреев. Конечно, это может спровоцировать протестные настроения, но лишь «незначительные». Политолог напомнил, что Пашинян не так давно получил вотум доверия в виде перевыборов, что показывает выбор армянского общества.
Ранее «ПС» рассказывала, что выход Армении из состава Организации договора коллективной безопасности выглядит как «вполне перспективный» шаг, однако он не соответствует реальным потребностям республики. Подробнее — в нашем материале.