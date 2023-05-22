Эксперт Алексеев: экономика США продолжит замедляться на фоне проблем с госдолгом

По словам эксперта, сокращение объемов мировой торговли и массовые сбои работы региональных банков страны будут способствовать ухудшению доступности кредитов для малого и среднего бизнеса во второй половине текущего года. В то же время из-за все еще высокой инфляции ФРС будет отказываться от смягчения монетарной политики, считает Алексеев.