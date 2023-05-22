Эксперт Алексеев: экономика США продолжит замедляться на фоне проблем с госдолгом

Сразу несколько опережающих индикаторов указывают, что в условиях проблем с государственным долгом США американская экономика продолжит замедляться и эта тенденция сохранится в обозримой перспективе, поделился мнением с РИАМО управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.
По словам эксперта, сокращение объемов мировой торговли и массовые сбои работы региональных банков страны будут способствовать ухудшению доступности кредитов для малого и среднего бизнеса во второй половине текущего года. В то же время из-за все еще высокой инфляции ФРС будет отказываться от смягчения монетарной политики, считает Алексеев.
Ситуацию на фондовом рынке США он назвал перепутьем, так как риски рецессии остаются достаточно высокими. В случае реализации этого сценария акции всех секторов американской экономики будут демонстрировать негативную динамику, даже если ФРС решит понизить ставки, пояснил эксперт.