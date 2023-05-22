Суздальцев: Казахстан и Узбекистан скоро могут воспользоваться добродушием России

Казахстан и Узбекистан первыми среди ближайших стратегических партнеров Москвы подключатся к санкциям против России, зная, что им за это ничего не будет. Об этом в эфире программы «Царьград. Главное» заявил политолог Андрей Суздальцев.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин не исключил, что некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным ограничениям из-за оказываемого на них давления. Однако лидеры этих государств понимают, чем для них обернется отказ от сотрудничества с РФ, добавил дипломат.
«Нет сомнений, что они подключатся ко всем санкциям против России. <…> А какие потери их ждут? Мы что-то будем против них делать? Мы и так принимаем на себя все убытки, связанные с нашими отношениями в рамках ОДКБ, ЕАЭС. <…> Поэтому Астана и Ташкент совершенно спокойно введут все санкции против нас, зная, что им за это ничего не будет», — отреагировал Суздальцев.
С его мнением согласился эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков. По его словам, Россия привыкла отдавать и при этом ничего не просить взамен: это касается и реструктуризации долгов, и миграционной амнистии, и закрывания глаз на «дипломатические экивоки» союзников в сторону Запада, представители которого в последнее время зачастили с визитами в республики бывшего СССР.
«В феврале [госсекретарь США Энтони] Блинкен приезжал. Потом [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен. Накануне майских праздников эмиссары американского Минфина посетили и Астану, и Бишкек. И, конечно, они туда приезжают не только с пряником, но и с угрозами. Более того, пугают, что этот имидж изгоя, который они рисуют для России, распространится и на наших союзников», — констатировал он.
В то же время Скориков напомнил, что лидеры Казахстана и Узбекистана посетили парад Победы в Москве по приглашению российских властей. По словам политолога, это вселяет надежду, что союзники РФ не станут играть в политические игры на стороне Запада.
Ранее экономист Никита Масленников перечислил три центральноазиатские страны, которые могут ввести санкции против России.