Суздальцев: Казахстан и Узбекистан скоро могут воспользоваться добродушием России

С его мнением согласился эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков. По его словам, Россия привыкла отдавать и при этом ничего не просить взамен: это касается и реструктуризации долгов, и миграционной амнистии, и закрывания глаз на «дипломатические экивоки» союзников в сторону Запада, представители которого в последнее время зачастили с визитами в республики бывшего СССР.