Оппозиционера Протасевича помиловал Лукашенко, но народ осудил – за предательство

Белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который возглавлял экстремистский Telegram-канал NEXTA во время антиправительственных протестов 2021 года в Белоруссии, помиловал президент РБ Александр Лукашенко. Но реакция общества на «казус Протасевича» оказалась не столь же обнадеживающая для экс-оппозиционера.
Многие поставили в упрек Протасевичу его «инициативное сотрудничество» с КГБ Белоруссии. Иными словами, ради помилования оппозиционер поделился с силовиками информацией не только о своих иностранных кураторах, но и о куда менее удачливых «подельниках».
«Сдал» невесту
Одной из первых, кого «сдал» Протасевич, стала его невеста Софья Сапега. Как выяснилось, она была администратором анонимного Telegram-канала, который публиковал личные данные белорусских силовиков и их родственников – вплоть до адресов проживания. Предполагалось, что протестующие найдут способы им «отомстить».
«Протасевича помиловали. Потому что сдал всех, включая невесту, унижался ровно столько, сколько было велено, не скандалил и вообще был зайчиком. Тем самым продемонстрировав окружающему миру истинную морду любого лидера любой цветной революции», – заявила главред Russia Today Маргарита Симоньян.
Журналист Юрий Васильев полагает, что Протасевичу будут мстить «свои же» белорусские националисты «при первом подходящем случае». Вероятно, именно поэтому он не планирует уезжать из Белоруссии после помилования – его бывшие соратники обитают, преимущественно, в Евросоюзе.
«Смотрите, какой веселый. Он предал всех, получил помилование», – пишет Васильев в Telegram.
Ушел от «расстрельной статьи»
То, что Протасевич активно сотрудничал со следствием и давал показания на своих соратников, косвенно подтверждается его быстрым публичным раскаянием после задержания на пресс-конференции, несмотря на то, что он проходит по «расстрельной статье», считает журналист Анастасия Миронова. Он обвинялся в попытке захвата власти в Белоруссии.
«Отпуская Протасевича, белорусское государство, вероятно, желает показать, что с ним можно договариваться, что оно сдерживает обещания», – написала Миронова в Telegram.
Мать Софьи Сапеги, которой в помиловании было отказано, но не отказано в экстрадиции в Россию (девушка – гражданка РФ), на бывшего бойфренда дочери зла не держит.
«Справедливо ли это по отношению к Софье – это Софья будет оценивать. А второе могу сказать исключительно как христианин: возрадуемся за ближнего», – заявила она изданию «Подъем».
Тетя Сапеги, тем не менее, поставила Протасевичу в упрек и его помилование, и решение жениться на другой девушке – Роман вступил в брак еще в статусе обвиняемого. Со своей бывшей, которую приговорили к шести годам лишения свободы, он не общается.
Белорусский журналист RT Константин Придыбайло, чьи данные и адреса Сапега опубликовала во время своей преступной деятельности, с родственницей Софьи не согласен.
«Тетя Сапеги, напиши, я тебе скину, что мне писали, как мне звонили и как за мной ходили упыри, когда твоя "девочка" слила мои данные и адреса. С припиской "вы знаете, что делать". Ладно, я. А жены, дети силовиков, других журналистов, врачей, политиков?», – сообщил Придыбайло в Telegram.
После протестов в Белоруссии самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс с Протасевичем и Сапегой на борту, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Оппозиционеров задержали – Протасевичу предъявили обвинение в организации массовых беспорядков в стране, после чего он начал активно сотрудничать с властями и следствием.
Ранее сообщалось, что после семи месяцев домашнего ареста Протасевич начал работать в белорусском центре «Системная правозащита», которая занимается в том числе делами бежавших из Польши польских граждан. Подробнее – в нашей статье