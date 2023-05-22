Оппозиционера Протасевича помиловал Лукашенко, но народ осудил – за предательство

То, что Протасевич активно сотрудничал со следствием и давал показания на своих соратников, косвенно подтверждается его быстрым публичным раскаянием после задержания на пресс-конференции, несмотря на то, что он проходит по «расстрельной статье», считает журналист Анастасия Миронова. Он обвинялся в попытке захвата власти в Белоруссии.