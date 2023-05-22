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Оппозиционера Протасевича помиловал Лукашенко, но народ осудил – за предательство

Ближнее зарубежье
Оппозиционера Протасевича помиловал Лукашенко, но народ осудил – за предательство

Белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который возглавлял экстремистский Telegram-канал NEXTA во время антиправительственных протестов 2021 года в Белоруссии, помиловал президент РБ Александр Лукашенко. Но реакция общества на «казус Протасевича» оказалась не столь же обнадеживающая для экс-оппозиционера.

Многие поставили в упрек Протасевичу его «инициативное сотрудничество» с КГБ Белоруссии. Иными словами, ради помилования оппозиционер поделился с силовиками информацией не только о своих иностранных кураторах, но и о куда менее удачливых «подельниках».

«Сдал» невесту

Одной из первых, кого «сдал» Протасевич, стала его невеста Софья Сапега. Как выяснилось, она была администратором анонимного Telegram-канала, который публиковал личные данные белорусских силовиков и их родственников – вплоть до адресов проживания. Предполагалось, что протестующие найдут способы им «отомстить».

«Протасевича помиловали. Потому что сдал всех, включая невесту, унижался ровно столько, сколько было велено, не скандалил и вообще был зайчиком. Тем самым продемонстрировав окружающему миру истинную морду любого лидера любой цветной революции», – заявила главред Russia Today Маргарита Симоньян.
Оппозиционера Протасевича помиловал Лукашенко, но народ осудил – за предательство

Журналист Юрий Васильев полагает, что Протасевичу будут мстить «свои же» белорусские националисты «при первом подходящем случае». Вероятно, именно поэтому он не планирует уезжать из Белоруссии после помилования – его бывшие соратники обитают, преимущественно, в Евросоюзе.

«Смотрите, какой веселый. Он предал всех, получил помилование», – пишет Васильев в Telegram.

Ушел от «расстрельной статьи»

То, что Протасевич активно сотрудничал со следствием и давал показания на своих соратников, косвенно подтверждается его быстрым публичным раскаянием после задержания на пресс-конференции, несмотря на то, что он проходит по «расстрельной статье», считает журналист Анастасия Миронова. Он обвинялся в попытке захвата власти в Белоруссии.

«Отпуская Протасевича, белорусское государство, вероятно, желает показать, что с ним можно договариваться, что оно сдерживает обещания», – написала Миронова в Telegram.

Мать Софьи Сапеги, которой в помиловании было отказано, но не отказано в экстрадиции в Россию (девушка – гражданка РФ), на бывшего бойфренда дочери зла не держит.

«Справедливо ли это по отношению к Софье – это Софья будет оценивать. А второе могу сказать исключительно как христианин: возрадуемся за ближнего», – заявила она изданию «Подъем».
Оппозиционера Протасевича помиловал Лукашенко, но народ осудил – за предательство

Тетя Сапеги, тем не менее, поставила Протасевичу в упрек и его помилование, и решение жениться на другой девушке – Роман вступил в брак еще в статусе обвиняемого. Со своей бывшей, которую приговорили к шести годам лишения свободы, он не общается.

Белорусский журналист RT Константин Придыбайло, чьи данные и адреса Сапега опубликовала во время своей преступной деятельности, с родственницей Софьи не согласен.

«Тетя Сапеги, напиши, я тебе скину, что мне писали, как мне звонили и как за мной ходили упыри, когда твоя "девочка" слила мои данные и адреса. С припиской "вы знаете, что делать". Ладно, я. А жены, дети силовиков, других журналистов, врачей, политиков?», – сообщил Придыбайло в Telegram.

После протестов в Белоруссии самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс с Протасевичем и Сапегой на борту, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Оппозиционеров задержали – Протасевичу предъявили обвинение в организации массовых беспорядков в стране, после чего он начал активно сотрудничать с властями и следствием.

Ранее сообщалось, что после семи месяцев домашнего ареста Протасевич начал работать в белорусском центре «Системная правозащита», которая занимается в том числе делами бежавших из Польши польских граждан. Подробнее – в нашей статье

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