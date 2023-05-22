Кадыров раскрыл причину ношения длинной бороды после шутки Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором объяснил, зачем он отпустил длинную бороду.
В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям российский президент Владимир Путин сказал, что борода Кадырова стала еще больше. После этого во время отдельной встречи глава государства вновь пошутил про бороду руководителя региона.
«И я объяснил нашему президенту, что отпустил я ее на период проведения спецоперации», — написал Кадыров.
Глава республики добавил, что чеченские военнослужащие поступают также в рамках СВО и сражаются с теми, кто покушается на религиозные ценности и институты здорового общества.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров заявил об угрозе покушений со стороны украинских спецслужб.