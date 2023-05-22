ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами РФ и Украины

Иностранным футболистам позволили приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами до 2024 года. Решение продлить такую возможность приняла Международная федерация футбола.
Уточняется, что речь идет о ФК, входящих в Российский футбольный союз (РФС) и Украинскую футбольную ассоциацию. Их игрокам из зарубежных стран можно временно не исполнять условия заключенных контрактов, если такое желание будет изъявлено до 1 июля 2023 года.
Впрочем, решение ФИФА коснется не всех спортсменов, пишет телеканал «360». Воспользоваться такой возможностью не смогут игроки, которые продолжают работать в клубах РФС и УАФ.