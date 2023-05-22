ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами РФ и Украины

Уточняется, что речь идет о ФК, входящих в Российский футбольный союз (РФС) и Украинскую футбольную ассоциацию. Их игрокам из зарубежных стран можно временно не исполнять условия заключенных контрактов, если такое желание будет изъявлено до 1 июля 2023 года.